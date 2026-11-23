கோயம்பேடு சந்தை - ஆலந்தூா் மெட்ரோ ரயில் பாதையில் தூண்கள் அமைக்கும் பணி நிறைவு
கோயம்பேடு சந்தை முதல் ஆலந்தூா் வரை 9.5 கி.மீ. உயா்நிலை மெட்ரோ ரயில் பாதைக்கான ‘யு- காா்டா்கள்’ எனப்படும் தூண்கள் நிறுவும் பணி நிறைவடைந்துள்ளது.
பிரதிப் படம்
கோயம்பேடு சந்தை முதல் ஆலந்தூா் வரை 9.5 கி.மீ. உயா்நிலை மெட்ரோ ரயில் பாதைக்கான ‘யு- காா்டா்கள்’ எனப்படும் தூண்கள் நிறுவும் பணி நிறைவடைந்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்னையில் நடைபெறும் மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் திட்ட பணியின் 5 -ஆவது பாதை வழித்தடத்தில் கோயம்பேடு சந்தை முதல் ஆலந்தூா் வரையிலான 9.5 கி.மீ. தொலைவுக்கு உயா்நிலைப் பாதை அமைக்கப்படுகிறது. அப்பாதைக்கான ‘யு’ வடிவத்திலான காா்டா்கள் எனப்படும் 606 தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி பட் ரோடு மற்றும் கத்திப்பாராவுக்கு இடையில் பால் வெல்ஸ் சாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுமாா் 550 டன் எடையுடன் கூடிய இரு தூண்கள் நவீன ஹைட்ராலிக் கிரேன்கள் உதவியுடன் பொருத்தப்பட்டன. அதனடிப்படையில் 1,000 டன் தூக்கும் திறன் கொண்ட கிரேன்கள் மூலமே தூண்கள் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
போக்குவரத்து நெரிசல், மேல், கீழ்புறங்களில் செல்லும் பயன்பாட்டு மின்கம்பிகள், குழாய்கள் என கடுமையான கட்டுமானச் சூழல்கள் நிறைந்த இடங்களில் தூண்கள் நிறுவப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சிக்கலான போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளிட்டவை நிறைந்த இடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பாதைக்கான அதிகளவிலான தூண்கள் நிறுவியிருப்பது சாதனையாக பாா்க்கப்படுகிறது.
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