காா்த்திகை தீபம் ஏற்றியபோது தீ விபத்து: 2 வயது குழந்தை, தந்தை உயிரிழப்பு
காா்த்திகை தீபத்தின் 2-ஆவது நாளான புதன்கிழமை வீட்டில் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபாடு செய்தபோது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 2 வயது குழந்தைகள், தந்தை ஆகியோா் உயிரிழந்தனா்.
பிரதிப் படம்
காா்த்திகை தீபத்தின் 2-ஆவது நாளான புதன்கிழமை வீட்டில் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபாடு செய்தபோது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 2 வயது குழந்தைகள், தந்தை ஆகியோா் உயிரிழந்தனா்.
சென்னையை அடுத்த மாதவரம், பொன்னியம்மன்மேடு , கணபதி தோட்டம் பகுதியில் வசித்து வருபவா் அறிவழகன் (42). இவா், பேசின் பிரிட்ஜ் பகுதியில் கனரக வாகன ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்து வந்தாா். இவருக்கு அஞ்சனா என்ற மனைவியும் 2 வயதில் தன்ஷிகா என்ற பெண் குழந்தையும் உள்ளனா்.
இந்த நிலையில், காா்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு, தனது வீட்டின் முன் அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, பணி முடிந்து வந்த அறிவழகன், டீசல் நிரப்பப்பட்ட கேனை வீட்டுக்குள் எடுத்துச் சென்றுள்ளாா். அவா் கையில் இருந்த கேன் எதிா்பாராதவிதமாக தவறி கீழே விழுந்துள்ளது. அப்போது அருகில் எரிந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்கின் மீது எரிபொருள் பட்டதால் திடீரென தீப்பற்றியுள்ளது. இதில் தீக் காயமடைந்த அறிவழகன் தனது குழந்தையைத் தூக்கிக் கொண்டு மேல்மாடிக்கு சென்றுள்ளாா். ஆனால், தீயின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் குழந்தை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. பின்னா், சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினா் தீயை முற்றிலுமாக அணைத்தனா். 85 சதவீத தீக்காயங்களுடன் அறிவழகனை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா்.
மாதவரம் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.