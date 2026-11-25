பெண்கள் பாதுகாப்பில் ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் பொறுப்பு: டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்
பெண்கள், சிறுமிகள் பாதுகாப்பில் ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் பொறுப்பு உள்ளது தமிழக காவல் துறை டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் தெரிவித்தாா்.
டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்
பெண்கள், சிறுமிகள் பாதுகாப்பில் ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் பொறுப்பு உள்ளது தமிழக காவல் துறை டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் தெரிவித்தாா்.
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சா்வதேச தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை காமராஜா் சாலையில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரியில் தமிழக காவல் துறையின் சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படை சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படையின் தலைவரும், ஐஜியுமான கே.பவானீஸ்வரி, மாநிலக் கல்லூரி முதல்வா் கே.சிவகுமாரி, நடிகை ரேவதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
979 குறும்படங்கள் சமா்ப்பிப்பு: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுப்பதில் இளைஞா்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கல்லூரி, பல்கலைக்கழக மாணவா்களுக்கு குறும்படப் போட்டி நடத்தப்பட்டது. பெண்களின் பாதுகாப்பில் ஆண்களின் பங்கு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெறும்போது கண்டும் காணாமல் செல்லாமல் தலையிட்டு உதவ வேண்டிய பாா்வையாளா்களின் பொறுப்பு, இத்தகைய குற்றங்களைத் தடுப்பதில் சமூகத்தின் பங்களிப்பு ஆகிய 3 கருப்பொருள்களின் அடிப்படையில் போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதில் மாணவா்களிடமிருந்து மொத்தம் 979 குறும்படங்கள் பெறப்பட்டன.
போட்டியில் மதுரை காமராஜா் பல்கலைக்கழகம் முதல் பரிசையும், சென்னை லயோலா கல்லூரி 2-ஆம் பரிசையும், சேலம் கே.எஸ்.ரங்கசாமி தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மூன்றாம் பரிசையும் பெற்றன. முதல் பரிசாக ரூ.50,000, 2-ஆம் பரிசாக ரூ.25,000, 3-ஆம் பரிசாக ரூ.15,000 வழங்கப்பட்டன. மேலும், 10 பேருக்கு தலா ரூ.10,000 ஊக்கப்பரிசு வழங்கப்பட்டது.
ஒவ்வொரு தனிநபரிடமிருந்தும் மாற்றம் தொடங்க வேண்டும்: பரிசுகளை வழங்கி டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் பேசியதாவது:
பெண்கள் பாதுகாப்புப் பிரச்னையில் காவல் துறையால் மட்டுமே தீா்வு காண முடியாது. கல்வி முறை, குடும்ப விழுமியங்கள், பொழுதுபோக்குத் துறை, பொதுமக்கள் என ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் இதில் பொறுப்பு உள்ளது. பெண்களின் பாதுகாப்பு என்பது வன்முறைகளைத் தடுப்பது மட்டுமல்ல; அவா்களிடையே பாதுகாப்பு உணா்வை ஏற்படுத்துவதும் முக்கியம். பெண்களிடம் ஏற்படும் அச்சமும் தயக்கமும் அவா்களது உளவியல், வளா்ச்சி மற்றும் சுதந்திரத்தைப் பாதிக்கக்கூடியவை.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும் அரசின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகவே சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படையின் செயல்பாடுகளைத் தங்கள் மாநிலங்களிலும் செயல்படுத்துவதற்காக அண்டை மாநிலங்கள் அதன் விவரங்களைக் கேட்டறிந்து வருகின்றன. இது பெருமையளிக்கிறது. சிங்கப் பெண் சிறப்புப் படை தொடங்கப்பட்ட ஐந்தரை மாதங்களில் 7,230 புகாா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
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கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் புகாா்: இதைத் தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் கூறியதாவது: கள்ளக்குறிச்சி பெண் மாவட்ட ஆட்சியா், அந்த மாவட்ட எம்எல்ஏ மீதான புகாரை நவ.23-ஆம் தேதிதான் அளித்தாா். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, இந்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியாக திருப்பூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சிருஷ்டி சிங்கும், விசாரணையைக் கண்காணிக்கும் அதிகாரியாக காவல் துறையின் நிா்வாகப் பிரிவு ஐஜி காமினியும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா் என்றாா் அவா்.
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