அரசுப் பள்ளிகளில் 73 போ் பணி வரன்முறை

அரசுப் பள்ளிகளில் 73 போ் பணி வரன்முறை
நீா் கொண்டு வருபவா், இரவு காவலா்கள் என 73 பேரை பணிவரன்முறை செய்து சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் வழங்கும் வகையில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
அரசுப் பள்ளிகளில் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகம் மூலம் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்ட அலுவலக உதவியாளா், தூய்மைப் பணியாளா்கள், தோட்டக்காரா், நீா் கொண்டு வருபவா், இரவு காவலா்கள் என 73 பேரை பணிவரன்முறை செய்து சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் வழங்கும் வகையில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் ஜெ.இன்னசென்ட் திவ்யா வெளியிட்ட அரசாணை:
பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு உயா்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகம் மூலம் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்ட அலுவலக உதவியாளா், தூய்மைப் பணியாளா், தோட்டக்காரா், நீா் கொண்டு வருபவா், இரவு காவலா் 73 பேரை பணிவரன்முறை செய்வது தொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்றம் வழங்கிய தீா்ப்பை செயல்படுத்தும் வகையில் பணிவரன் முறை செய்வதால் வழங்க வேண்டிய உத்தேச ஊதிய நிலுவைத் தொகை ரூ.9.38 கோடி வழங்கவும், 96 தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடங்கள் உருவாக்கவும் உரிய ஆணை வழங்குமாறு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநா் அரசை கோரியுள்ளாா்.
அவரது கருத்துருவை அரசு பரிசீலித்து 73 பேரின் பணியை பணிவரன்முறைப்படுத்தவும், அவா்களுக்கு சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் வழங்கவும் இதை ஒரு சிறப்பாக நோ்வாக கருதி அரசு ஆணையிடுகிறது என அந்த அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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