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புதிய கல்லூரிகள்,பாடப்பிரிவுகள்: சென்னைப் பல்கலை. அறிவுறுத்தல்

புதிய கல்லூரிகள், பாடப்பிரிவுகள் தொடங்குவது தொடா்பாக இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் - கோப்புப் படம்

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புதிய கல்லூரிகள், பாடப்பிரிவுகள் தொடங்குவது தொடா்பாக இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் புதிய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளைத் தொடங்க விரும்பும் கல்வி நிறுவனங்கள், எம்பிஏ, எம்சிஏ பாடப்பிரிவுகள் மட்டுமே நடத்தும் மேலாண்மை நிறுவனங்கள், தற்போது செயல்படும் கல்லூரிக்கான புதிய இணைப்பு பாடங்கள், கூடுதல் பிரிவுகள் ஆகியவற்றுக்கான இணையவழி பதிவு வரும் கல்வியாண்டுக்கு (2027-2028) வரவேற்கப்படுகின்றன.

மேலும் சென்னைப் பல்கலைக்கழக இணையதளம் மூலம் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். உரிய கட்டணத்துடன் அபராதம் இல்லாமல் நவ. 2-ஆம் தேதிக்குள்ளும், அபராதத்துடன் டிச. 10-ஆம் தேதிக்குள்ளும் பதிவு செய்யலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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