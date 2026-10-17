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பணி ஓய்வு பெற்றார் கே. சதீஷ்குமார்!

தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும சென்னை பதிப்பில் பராமரிப்பு பிரிவில் பொருத்துநராக (ஃபிட்டர்) பணியாற்றி வந்த கே.சதீஷ்குமார் சனிக்கிழமை (அக். 17) பணி ஓய்வு பெற்றார்.

கே.சதீஷ்குமார்

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தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும சென்னை பதிப்பில் பராமரிப்பு பிரிவில் பொருத்துநராக (ஃபிட்டர்) பணியாற்றி வந்த கே.சதீஷ்குமார் சனிக்கிழமை (அக். 17) பணி ஓய்வு பெற்றார்.

இவர், சென்னை பதிப்பில் கடந்த 35 ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றினார். இவருக்கு, மனிதவளத் துறை சார்பில் பணி ஓய்வு நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், மனிதவளத் துறை பொது மேலாளர் பிரபு, உற்பத்தி பிரிவு பொது மேலாளர் கணேசன், உற்பத்தி பிரிவு உதவிப் பொது மேலாளர் ஜோதி நாராயணன், விற்பனைப் பிரிவு (பிஎம்டி) மேலாளர் எஸ்.எம். நாகராஜன், மனிதவளத் துறையின் முதுநிலை அதிகாரி சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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