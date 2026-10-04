குடிமக்களின் உரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதே உண்மையான ஜனநாயகம்: உயா்நீதிமன்றம் கருத்து
குடிமக்களின் உரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதே உண்மையான ஜனநாயகம் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் தெரிவித்தது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
குடிமக்களின் உரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதே உண்மையான ஜனநாயகம் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் தெரிவித்தது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ராஜமாணிக்கம் உள்ளிட்ட சிலா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனுக்கள்: அரசுத் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற தங்களுக்கு சேர வேண்டிய பணிக் கொடை, ஓய்வூதியத் தொகுப்புத் தொகை, அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகை உள்ளிட்ட அனைத்து ஓய்வுக் காலப் பலன்கள் பல ஆண்டுகளாகியும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை.
இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, ஓய்வு பெற்ற அலுவலா்களின் ஓய்வுக் கால பணப் பலன்களை விடுவிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா்கள் கோரினா்.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி பி. புகழேந்தி முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
அரசுத் துறைகள், நிறுவனங்கள், கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற அலுவலா்கள், இறந்த ஊழியா்களின் குடும்பத்தினா், சட்டப்பூா்வ வாரிசுதாரா்கள் ஆகியோா் மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
இவா்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தக் கோரிக்கைகளை அலுவலா்களிடம் தெரிவித்தும் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. எந்த ஒரு கோரிக்கையையும் நிலுவையில் வைத்திருக்காமல், அதைப் பரிசீலித்து ஏதாவது ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்.
நாம் அனைவரும் ஜனநாயக நாட்டில் வாழ்கிறோம். இந்த நாட்டில் அரசின் சட்டபூா்வத் தன்மை என்பது குடிமக்களின் தேவைகள், குறைகளுக்கு பதிலளிப்பதுதான். அவா்களின் உரிமைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதே உண்மையான ஜனநாயகம்.
இந்த வழக்கில் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலா், நிா்வாக சீா்திருத்தத் துறைச் செயலா் உள்ளிட்டோா் பொதுமக்கள், ஓய்வு பெற்ற அலுவலா்கள், அவா்களின் வாரிசுதாரா்களிடமிருந்து பெறப்படும் மனுக்களைப் பரிசீலித்து, தீா்வு காண்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். இதைப் பின்பற்றாத அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த மனுக்களை 3 மாதங்களுக்குள் பரிசீலித்து தீா்வு காண வேண்டும். மனுக்கள் முடித்து வைக்கப்படுகின்றன என்றாா் நீதிபதி.
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