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உயா்நீதிமன்றம் அருகே பிரேக் பழுதான அரசுப் பேருந்து மோதி விபத்து: காா்கள் சேதம்

பிரேக் பழுதடைந்த மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்து மோதிய விபத்தில், உயா்நீதிமன்றம் எதிரே உள்ள என்எஸ்சி போஸ் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட காா்கள் சேதமடைந்தன.

விபத்து - பிரதிப் படம்

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பிரேக் பழுதடைந்த மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்து மோதிய விபத்தில், சென்னை உயா்நீதிமன்றம் எதிரே உள்ள என்எஸ்சி போஸ் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட காா்கள் சேதமடைந்தன.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் இருந்து சென்னை தீவுத்திடல் நோக்கி மாநகா் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்து வந்து கொண்டிருந்தது. உயா்நீதிமன்றம் அருகே வந்தபோது, பேருந்தின் பிரேக் பழுதடைந்ததால், கட்டுப்பாட்டை இழந்து என்எஸ்சி போஸ் சாலையில், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காா்கள் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், 10-க்கும் மேற்பட்ட காா்கள் பலத்த சேதமடைந்தன.

காா்கள் மீது மோதிய வேகத்தில் பேருந்து சாலையின் நடுவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சென்டா் மீடியன் மீது ஏறி நின்றது. இந்த விபத்து காரணமாக என்எஸ்சி போஸ் சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால், போா் நினைவுச் சின்னம் அருகே தடுப்புகளை அமைத்து, போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டது. இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை. பேருந்து ஓட்டுநா் ராமமூா்த்தி, நடத்துநா் தேவராஜ் ஆகியோரிடம் வடக்கு கடற்கரை போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.

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