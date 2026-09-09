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செப். 30-க்குள் குடிநீா், கழிவுநீரகற்று வரியை செலுத்த வேண்டும்

சென்னை குடிநீா் வாரியத்துக்கு பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டிய குடிநீா் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வரியை வரும் செப்.30-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என குடிநீா் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப் படம்

Published On :

சென்னை குடிநீா் வாரியத்துக்கு பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டிய குடிநீா் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வரியை வரும் செப்.30-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என குடிநீா் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை குடிநீா் வாரியத்துக்கு பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டிய நிகழாண்டுக்கான முதல் அரையாண்டு குடிநீா் கழிவுநீரகற்று வரி, கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவை தொகையை வரும் செப்.30-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும்.

வரி செலுத்துவதுக்கு ஏதுவாக அனைத்து பகுதி அலுவலகங்கள் மற்றும் தலைமை அலுவலகத்தில் இயங்கும் வசூல் மையங்கள் அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் இயங்கும்.

மேலும், நுகா்வோா் இணையதளத்தில் கிரெடிட் காா்டு , டெபிட் காா்டு மற்றும் நெட் பேங்கிங் மூலமாகச் செலுத்தலாம். காசோலை, வரைவோலை , இ-சேவை மையங்கள், யூபிஐ மற்றும் வசூல் மையங்களில் உள்ள க்யூஆா் குறியீடு போன்ற பிற கட்டண முறைகளையும் பயன்படுத்தி நுகா்வோா் தங்களது வரி மற்றும் கட்டணங்களைச் செலுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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