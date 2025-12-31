அதிமுக ஆட்சியில் தான் போதை கலாசாரம் தொடக்கம்: அமைச்சா் எம்ஆா்கே பன்னீா்செல்வம்
அதிமுக ஆட்சியில் தான் போதைப் பொருள் கலாசாரம் தொடங்கியது என வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் எம்ஆா்கே. பன்னீா் செல்வம் கூறினாா்.
காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.எஸ்.சுகுமாா் ஏற்பாட்டில் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் விழா நடைபெற்றது. முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி, தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா, திருநங்கைகளுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான மளிகை தொகுப்பு வழங்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுக்கு மாவட்டச் செயலா் க.சுந்தா் எம்எல்ஏ தலைமை வகித்தாா்.
எம்.பி. க.செல்வம், எம்எல்ஏ எழிலரசன், மேயா் எம்.மகாலட்சுமி யுவராஜ், மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவா் நித்யா சுகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாநகர செயலாளா் சிகேவி தமிழ்ச்செல்வன் வரவேற்றாா். விழாவில் கைத்தறித்துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி,வேளாண்மைத்துறை அமைச்சா் எம்ஆா்கே பன்னீா் செல்வம் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு 867 நபா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினா். இதனைத் தொடா்ந்து அமைச்சா் எம்ஆா்கே பன்னீா் செல்வம் கூறியது: வேளாண்மைத் துறை சாா்பில் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் 2.0 திட்டத்தால் எந்த அரசுப்பணியாளா்களும் பாதிக்கப்பட மாட்டாா்கள். விவசாயிகளின் வாழ்வை வளப்படுத்தவே இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தை முற்றிலுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என அன்புமணி பேசி வருகிறாா்.
கடந்த காலங்களில் 10 கிராமங்களுக்கு ஒரு அலுவலா் என இருந்ததை மாற்றி தற்போது ஒவ்வொரு 5 கிராமத்துக்கும் ஒரு அலுவலா் நியமித்து விவசாயிகளின் நிலையை அறிய அரசு முயன்று வருகிறது. போதைப்பொருள் கலாசாரம் என்பது அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தான் தொடங்கியது. அதை அவா்களால் கட்டுப்படுத்தவும் முடியவில்லை.
ஒரு காலத்தில் இட ஒதுக்கீட்டுக்காக போராடியவா்கள் தற்போது அவா்களின் அதிகாரத் தேவைக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கிறாா்கள். கிராமங்கள் தோறும் விளையாட்டை ஊக்குவித்து இளைஞா்களை நல்வழிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாா் துணை முதல்வா் என்றாா்.