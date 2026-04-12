காஞ்சிபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 8 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உட்பட 15 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான வேட்பு மனுதாக்கல் கடந்த மாா்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இத்தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலருமான வி.சோமசுந்தரம் இரட்டை இலை சின்னத்திலும், திமுக சாா்பில் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுவின் துணைத் தலைவரான நித்யா சுகுமாா் உதயசூரியன் சின்னத்திலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் முத்தியால்பேட்டை ஆா்.வீ.ரஞ்சித்குமாா் விசில் சின்னத்திலும், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் இயற்கை விவசாயி வெற்றிச்செல்வி விவசாயி சின்னத்திலும் போட்டியிடுகின்றனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கத்தை சோ்ந்தவரான தமிழக ஊழல் ஒழிப்பு செயலாக்க கட்சி சாா்பில் பி.நந்தகுமாா் பலாப்பழம் சின்னத்திலும், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சாா்பில் வெ.சுரேஷ் புகைப்படக்கருவி சின்னத்திலும், அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் முன்னேற்றக் கழகம் (சசிகலா அணி) சாா்பில் வி.வெங்கடேசன் தென்னந்தோப்பு சின்னத்திலும் போட்டியிடுகின்றனா்.
இவா்களைத் தவிர சுயேச்சைகளாக காஞ்சிபுரம் ஞானமூா்த்தி(பலூன்), முத்தியால்பேட்டை ச.டில்லிபாபு (வாலி), காஞ்சிபுரம் ஜி.பாபு(குக்கா்), காஞ்சிபுரம் மு.மேகநாதன்(கப்பல்) சின்னத்திலும் சுயேச்சைகளாக போட்டியிடுகிறனா்.
இவா்களைத் தவிர அதிமுக வேட்பாளரான வி.சோமசுந்தரம் பெயரிலேயே பிள்ளையாா்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா்களான ம.சோமசுந்தரம் (கிரிக்கெட் மட்டை), வி.சோமசுந்தரம்(தா்ப்பூசணி)ஆகியோரும் போட்டியிடுகின்றனா்.
மேலும், அதே பிள்ளையாா்பாளையத்தை சோ்ந்த மோ.பாலாஜி(மோதிரம்), எ.தட்சிணாமூா்த்தி (வைரம்) ஆகியோா் உள்பட மொத்தம் 15 போ் காஞ்சிபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் வி.சோமசுந்தரம் முதலியாா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவராக உள்ள நிலையில், காஞ்சிபுரம் பிள்ளையாா் பாளையத்தில் முதலியாா் சமூக வாக்குகள் அதிகம் உள்ள நிலையில் ஒரே பெயரில் இருவா் போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
