கண்ணந்தாங்கல் சாணாா் குட்டை மண் கொட்டி ஆக்கிரமிப்பு

கண்ணந்தாங்கள் ஊராட்சியின் குடிநீா் ஆதாரமாக விளங்கி வரும் சாணாா் குட்டையை மண் கொட்டி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு வருவதைத் தடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் ஒன்றியம் கண்ணந்தாங்கள் ஊராட்சியில் சுமாா் 1.5 ஏக்கா் பரப்பளவில் சாணாா் குட்டை உள்ளது. கண்ணந்தாங்கள் ஊராட்சியின் நிலத்தடி நீா் ஆதாரமாக விளங்கி வரும் சாணாா் குட்டை பல வருடங்களாக தூா்வாரி சீரமைக்கப்பாடமல் இருந்ததை தொடா்ந்து, கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் தூா்வாரி சீரமைக்கப் பட்டது.
இந்த நிலையில், சாணார குட்டையின் ஒரு பகுதியில் சுமாா் 20 சென்ட் பரப்பளவிற்கு லாரிகள் மூலம் மண் கொட்டி ஆக்கிரமிப்பு செய்யும் பணியில் தனியாா் சிலா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இதனால் குட்டை வரும் நீா்வரத்து தடைபடும் நிலை உள்ளதால் நிலத்தடி நீா் மட்டம் வெகுவாக குறையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் சாணாா் குட்டை ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு வருவதை தடுப்பதோடு குட்டையில் கொட்டப்பட்டுள்ள மண்ணை அகற்றி ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனா்.
குட்டை ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து ஸ்ரீபெரும்புதூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் முத்துகணபதி யிடம் கேட்டதற்கு குட்டையில் மண் கொட்டி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டது குறித்து தகவல் கிடைத்துள்ளது. உடனடியாக குட்டையில் கொட்டப்பட்ட மண் அகற்றப்படும் என்றாா்.
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