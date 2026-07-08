கஞ்சா விற்பனை: 2 இளைஞா்கள் கைது

வல்லக்கோட்டை அருகில் ஞானகிரி மலைக்கோயில் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த இரு இளைஞா்களை காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம் ராமதண்டலம் கிராமம் அம்பேத்கா் தெருவைச் சோ்ந்த செம்மொழிச் செல்வன்(21)காஞ்சிபுரம் வல்லக்கோட்டை சந்தியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ரித்திஷ்(18) இருவரும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வல்லக்கோட்டையிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் செல்லும் சாலையில் உள்ள ஞானகிரி மலைக்கோயில் பகுதியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட காஞ்சா பொருள்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த தகவலறிந்து அங்கு சென்ற மதுவிலக்குப் பரிவு அமலாக்கப்பிரிவு காவல் துறையினா் இருவரையும் கைது செய்துள்ளனா். அவா்களிடமிருந்து ரூ.90,000 மதிப்புள்ள கஞ்சா பொட்டலங்களையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனா்.
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