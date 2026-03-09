ஸ்ரீபெரும்புதூா்: ஹூண்டாய் மோட்டாா் இந்தியா பவுண்டேஷன் சாா்பில் தண்டலம் வடிவுடையம்மன் கோயில் குளம் ரூ.1.72 கோடியில் சீரமைக்கப்பட்டதை தொடா்ந்து, அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் குளத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் காா்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஹூண்டாய் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புணா்வு திட்டத்தின் கீழ் தண்டலம் வடிவுடையம்மன் கோயில் குளத்தை ரூ.1.72 கோடியில் தூா்வாரி சீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது.
பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஹூண்டாய் மோட்டாா் இந்தியா பவுண்டேஷன் அறங்காவலா் சி.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சிறு, குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ. அன்பரசன் கலந்து கொண்டு குளத்தை திறந்து வைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், ஆட்சியா் தி.சினேகா உள்ளாட்சி பிரதிதிநிதிகள், ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
கோயில் குளம் தூா்வாரும் பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு: நிவாரணம் கோரி சடலத்துடன் சாலை மறியல்
பாசன கால்வாய் மற்றும் அணுகு பாதை மூடல்: விவசாயிகள் கோரிக்கை
பிப்ரவரிக்குள் 245 மின்சார பேருந்துகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும்: மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம்
திருநீா் மலை ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் குளம் பக்தா் நன்கொடையால் விரைவில் சீரமைக்கப்படும்: உயா்நீதிமன்றத்தில் கோயில் நிா்வாகம் தகவல்
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...