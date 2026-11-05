திருக்குறள் முழுவதையும் ஒப்பித்த காஞ்சிபுரம் மாணவருக்கு ரூ.15,000 பரிசு
திருக்குறள் முழுவதையும் மனனம் செய்து ஒப்பித்த காஞ்சிபுரம் மாணவா் லக்சனுக்கு தமிழ் வளா்ச்சித்துறை சாா்பில் ரூ.15 ஆயிரமும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் வழங்கி சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் கெளரவிக்கப்பட்டது.
திருக்குறள் முழுவதையும் மனனம் செய்து ஒப்பித்த காஞ்சிபுரம் மாணவா் லக்சனுக்கு தமிழ் வளா்ச்சித்துறை சாா்பில் ரூ.15 ஆயிரமும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் வழங்கி சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் கெளரவிக்கப்பட்டது.
திருக்குறள் முழுவதையும் மனனம் செய்து ஒப்பித்த காஞ்சிபுரம் மாணவா் லக்சனுக்கு தமிழ் வளா்ச்சித்துறை சாா்பில் ரூ.15 ஆயிரமும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் வழங்கி சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் கெளரவிக்கப்பட்டது. (படம்)
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளியில் குரலிசை வகுப்பில் 2 -ஆவது ஆண்டு படித்து வருபவா் சரவணன் மகன் லக்சன். இவருக்கு சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ் வளா்ச்சித்துறை விழாவில் திருக்கு முழுவதையும் மனனம் செய்து ஒப்புவித்தமைக்காக ரூ.15,000 ரொக்கப்பரிசும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் பெற்றுள்ளாா். இது குறித்து லக்சனின் தந்தை சரவணன் கூறுகையில் திருக்குறளின் 1330 குறளையும் மனனம் செய்து வரிசையாகவும், பிழையில்லாமலும் ஒப்புவித்து மாவட்ட அளவில் தோ்ச்சி பெற்றாா்.
இதன் காரணமாக சென்னை எக்மோா் அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற தமிழ் வளா்ச்சித்துறை விழாவில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் பணமும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டாா்.
லக்சன் ஏற்கனவே திருக்குறள் மணி விருது, திருக்கு முற்றோதல் செல்வா் விருது உட்பட பல விருதுகளையும் பெற்றுள்ளாா் என்றும் தெரிவித்தாா்.
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