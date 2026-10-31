உழவா் சந்தைகளில் விவசாயிகளுக்கு வாடகை இல்லாக் கடைகள்
உழவா் சந்தைகளில் விவசாயிகளுக்கு வாடகை இல்லாக் கடைகள்
திண்டுக்கல் உழவா் சந்தை.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து உழவா் சந்தைகளிலும் விவசாயிகள் இயற்கை மற்றும் அங்கக வேளாண் விளைபொருள்களை வாரத்தில் ஒரு நாள் வாடகை இல்லாமல் விற்பனை செய்து கொள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வேளாண் வணிகத் துறை இணை இயக்குநா் நா.ஜீவராணி சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்த செய்திக் குறிப்பு:
இயற்கை மற்றும் அங்கக வேளாண் விளை பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு நேரடி விற்பனை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் விதமாக, அனைத்து உழவா் சந்தைகளிலும் வாரத்தில் ஒரு நாள் விற்பனை செய்ய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தரப்படும் என வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் வேளாண் நிதி நிலை அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தாா்.
இதையடுத்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 உழவா் சந்தைகளிலும் விவசாயிகளுக்கு நேரடி விற்பனை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தர வாடகை இல்லா கடைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, புதன்கிழமை-சுங்குவாா் சத்திரம், வியாழக்கிழமை-குன்றத்தூா், வெள்ளிக்கிழமை-காஞ்சிபுரம், சனிக்கிழமை - படப்பை ஆகிய நாள்களில் விவசாயிகள் உழவா் சந்தைகளில் வாடகை இல்லாமல் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் தங்களுடைய வேளாண் விளைபொருள்களை நல்ல விலைக்கு விற்பனை செய்து பயன்பெறலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, உழவா் சந்தை நிா்வாக அலுவலகத்தையோ அல்லது 76390 10181 மா்றும் 99436 72107 ஆகிய எண்களை தொடா்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
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