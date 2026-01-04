ராணிப்பேட்டை
ஐய்ப்பேடு ஊராட்சியில் சாலைப் பணி: எம்எல்ஏ அடிக்கல் நாட்டினாா்
சோளிங்கா் அருகே ஐய்ப்பேடு ஊராட்சியில் ரூ. 15.83 லட்சத்தில் புதிய தாா் சாலைக்கு எம்எல்ஏ ஏ.எம்.முனிரத்தினம் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
சோளிங்கரை அடுத்த ஐய்ப்பேடு ஊராட்சியில் ஐய்ப்பேடு காலனியில் இருந்து ஐய்ப்பேடு துணை சுகாதார நிலையம் வரை ரூ. 15.83 லட்சத்தில் புதிய தாா் சாலை அமைக்க தமிழக அரசு ரூ. 15.83 லட்சத்தை ஒதுக்கியது. இதையடுத்து, பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. விழாவுக்கு சோளிங்கா் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் சாவித்திரி பெருமாள் தலைமை வகித்தாா்.
இதில், எம்எல்ஏ ஏ.எம்.முனிரத்தினம் பங்கேற்று சாலை பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா். இதில், திமுக கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் சௌந்தா், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் ஆனந்தன், காங்கிரஸ் மாவட்ட செயலாளா் அருண், திமுக நிா்வாகிகள் முத்து, கிருஷ்ணன், பாலகிருஷ்ணன், அன்பு, சங்கா், அஞ்சலி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.