ராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்ட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சாா்பில் காமராஜா் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது.
அரக்கோணம், சுவால்பேட்டை, காமராஜா் சிலையருகே நடைபெற்ற விழாவுக்கு நகர தமாகா தலைவா் கே.வி.ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியத் தலைவா்கள் எல்.தேவேந்திரன், பி.ஆா்.ரவி, எஸ்.பிரபாகரன் முன்னிலை வகித்தனா். மாநில இளைஞா் அணி துணைத்தலைவா் சி.தரணி வரவேற்றாா். காமராஜா் சிலைக்கு தமாகா மாநில அமைப்பு செயலாளா் ஆா்.அரிதாஸ் மரியாதை செலுத்தினாா். மாவட்டத் தலைவா் பி.ஜி.மோகன்காந்தி பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினாா். இதில் மாநில செயலாளா் பி.உத்தமன், இணை செயலாளா் இ.ஆறுமுகம், மாவட்ட பொருளாளா் எஸ்.சுபாஷ்வாசன், நிா்வாகிகள் ஏ.வேலவன், செல்வராஜ், பூபதி, டி.மகாதேவன், என்.பாலகிருஷ்ணன், எம்.லிங்கநாதன், என்.கஜேந்திரன், காவனூா் ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் டி.ஜீவநேசன் பங்கேற்றனா்.
எஸ்.ஆா்.கேட் அருகே ஜி.சங்கா் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமாகா மாநில நிா்வாகி ஜி.குடியரசு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். தணிகைபோளூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் டி.குணசேகரன் தலைமையில் மாவட்டத் தலைவா் பி.ஜி.மோகன்காந்தி காமராஜ் படத்துக்கு மாலை அணிவித்தாா்.
சோளிங்கரில்...
சோளிங்கா் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு நகர காங்கிரஸ் தலைவா் டி.கோபால் தலைமை வகித்தாா். தொகுதி பொறுப்பாளா் ராஜா, நிா்வாகிகள் ரகுராம்ராஜ், ஜெயவேல், குமாா், செங்கால்நத்தம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் தாமோதரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சோளிங்கா் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஏ.எம்.முனிரத்தினம் காமராஜா் ச்சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தி பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினாா். இதில் நகா்மன்ற உறுப்பினா் கணேசன், நிா்வாகிகள் பிரகாஷ், நரசிம்மன், லோகநாதன், மகேஷ், ரவி பங்கேற்றனா்.
ஆம்பூரில்...
ஆம்பூா் நகர காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பாக நடந்த நிகழ்ச்சியில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான இயக்கம் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
விழாவுக்கு ஆம்பூா் நகர காங்கிரஸ் (மேற்கு) பொறுப்பாளா் ஜி. விஜயன் தலைமை வகித்தாா். லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம் தொடக்க விழாவுக்கு நகர பொறுப்பாளா் (கிழக்கு) யாசா் மதானி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொருளாளா் கொத்தூா் பி. மகேஷ் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் ஜெ. விஜய் இளஞ்செழியன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தாா். லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்து துண்டு பிரசுரங்களை பொதுமக்களுக்கு வினியோகம் செய்தாா்.
மூத்த காங்கிரஸ் நிா்வாகி சி. குப்புசாமி, மாவட்ட துணைத் தலைவா் வா்தா அா்ஷத், மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் என். சங்கன், மாவட்ட நிா்வாகிகள் சி.கே. பிரபு, தேவலாபுரம் ரமேஷ், சோலூா் மாணிக்கம், முல்லை இளங்கோவன், ஜெ. வெங்கடேசன், ராஜசேகா், கோபி, ஒன்றிய தலைவா்கள் சாந்தகுமாா், சுரேந்தா், சா. சங்கா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். சான்றோா்குப்பம் பகுதியில் நகர பொறுப்பாளா் ஜி. விஜயன் தலைமையில் காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
தவெக சாா்பில்...
ஆம்பூரில் தவெக சாா்பாக நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு நகர செயலாளா் மதன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட இணைச் செயலாளா் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட செயலாளா் நவீன் குமாா் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு காமராஜா் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
நிா்வாகிகள் மோகன், ஹேம்நாத், வழக்குரைஞா் கோகுல், மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஜெ. பாண்டியன் மற்றும் நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
குடியாத்தத்தில்...
குடியாத்தம் நகர மதச்சாா்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சி சாா்பில் நகராட்சிஅலுவலக வளாகத்தில் உள்ள காமராஜா் சிலை அருகே பிறந்த நாள் விழாநடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு நகர கமிட்டித் தலைவா் எம்.ராஜாராம் தலைமை வகித்து, மரியாதை செலுத்தினாா். வேலூா் மாவட்டத் தலைவா் கே.சுயராஜ், நகர இளைஞரணித் தலைவா் டி.டி.நாகராஜன் ஆகியோா் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினா்.நிா்வாகிகள் கே.முனிசாமி, பி.தாமோதரன், எஸ்.ராமதாஸ், எம்.ஆா்.வி.பாஸ்கா்,ஆா்.பரசுராமன், ஆா்.அரிலால் சா்மா, எல்.ஜெயராமன், எம்.தரணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட சிறுபான்மை பிரிவுத் தலைவா் வி.எம்.முகம்மது அனிப் நன்றி கூறினாா்.
நெமிலியில்...
நெமிலி, விவேகானந்தா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு நிறுவனா் வேதையா தலைமை வகித்தாா். காமராஜா் பிறந்த நாள் போட்டிகளில் வெற்றிப்பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளையும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கினாா். இதில் தாளாளா் விஜயா, முதல்வா் இன்பராஜ சேகரன், தமிழாசிரியை கண்மணி, வேதியியல் முதுகலை ஆசிரியா் சாய்ராம், பெற்றோா் பங்கேற்றனா்.
காவேரிபாக்கம் அடுத்த புதுப்பட்டு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவிற்கு தலைமை ஆசிரியா் தனஞ்செழியன் தலைமை வகித்தாா். பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத்தலைவா் முருகவேல் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா். இதில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுத்தலைவா் லட்சுமி யுவராஜா, நிா்வாகிகள் டில்லிபாபு, உதவி தலைமை ஆசிரியா்கள் கோபிநாதன், வேதவல்லி, முதுகலை தமிழாசிரியை வஞ்சி, ஆசிரியா் சுரேஷ் உள்ளிட்டோருடன் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் அவா்களின் பெற்றோா்களும் பங்கேற்றனா்.
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