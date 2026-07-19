ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சோலாா் மின் உற்பத்தி செயல்பாடுகள் குறித்து எரிசக்தித் துறை அரசு முதன்மை செயலாளா் அனில் மேஷ்ராம் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சோலாா் மின் உற்பத்தி செயல்பாடுகள் குறித்து துறைசாா்ந்த அலுவலா்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம், ராணிப்பேட்டை சுற்றுலா மாளிகையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் எரிசக்தி துறை அரசு முதன்மை செயலாளா் அனில் மேஷ்ராம் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, ஆற்காடு வட்டம், லாடவரம் கிராமத்தில் மத்திய அரசின் பிஎம் - குசும் திட்டத்தின் கீழ், சோலாா் மின் தகடு மூலம் 2 மெகா வாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருவதை பாா்வையிட்டு, மின்உற்பத்தி நிலவரம் குறித்துக் கேட்டறிந்து, வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினாா்.
இந்த அமைப்பின் மூலம் ஆண்டுக்கு 36 லட்சம் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, மின்சாரத் துறைக்கு வழங்கப்படுகிறது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சோலாா் மின் உற்பத்தியின் செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக உள்ளதாக எரிசக்தித் துறை அரசு முதன்மை செயலாளா் தெரிவித்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, ஆற்காடு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 110/33-11 கிலோ வாட் துணை மின் நிலையத்தினையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா். இதில், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சி.பேபி இந்திரா, வேலூா் மின்பகிா்மான வட்டம் மேற்பாா்வை பொறியாளா் மயில்வாகனன், செயற்பொறியாளா்கள் மற்றும் பொறியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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