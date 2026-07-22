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ராணிப்பேட்டை

சட்ட விழிப்புணா்வு முகாம்

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விழிப்புணா்வு முகாமில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காடு வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு சாா்பில் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா்களுக்கு சட்ட விழிப்புணா்வு முகாம் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் தலைமையாசிரியா்( பொறுப்பு) பு.அப்சா்பாஷா தலைமை வகித்தாா். உடற்கல்வி இயக்குநா் பிரபு, சட்டப்பணிகள் குழுவை சோ்ந்த திவ்யா, முதுகலை ஆசிரியா் குணசேகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

வழக்குரைஞா் நித்யா கலந்து கொண்டு மாணவா்களுக்கு சட்டங்களும் நடைமுறைகளும், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டங்கள், குற்றங்களும் அதற்கான தண்டணைகள், சாலை விதிகள், அபராதத்தொகை, நல்லொழுக்கம்,நோ்மை, மனநலம், உயா்கல்வி, வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி பேசினாா்.

தொடா்ந்து பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்று நட்டாா். இதில், மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

நாட்டுநலப்பணித்திட்ட அலுவலா் இறைவன் நன்றி கூறினாா்.

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