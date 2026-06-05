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ராணிப்பேட்டை

காா் மோதி பெண் தொழிலாளி உயிரிழப்பு: 3 போ் காயம்

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Updated On :5 ஜூன் 2026, 6:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காவேரிபாக்கம் அருகே சாலையில் சென்ற காா் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மோதியதில் கட்டட பெண் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா். மேலும் மூவா் பலத்த காயமடைந்தனா்.

பெங்களுரு - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை நோக்கி வியாழக்கிழமை காலை சென்ற காா், காவேரிபாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் அருகே திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து அங்கு சாலையோரம் பேருந்துக்காக காத்து நின்றவா்கள் மீது மோதியது. இதில், காவேரிபாக்கத்தைச் சோ்ந்த நீலா (47), ஜோதி(45), குணா (55) சுரேஷ் (24) ஆகிய 4 போ் பலத்த காயமடைந்தனா். காயமடைந்த அனைவரும் வாலாஜா அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு நீலா, உயிரிழந்தாா்.

மேலும் மூவரும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

இந்தச் சம்பவத்தில் சென்னை நோக்கிச் சென்ற காரை பெண் ஒருவா் ஓட்டி வந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்த நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிந்த காவேரிபாக்கம் போலீஸாா், விபத்து ஏற்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்த நிலையில், தலைமறைவாகிவிட்ட அந்தப் பெண் ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனா்.

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