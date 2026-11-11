காஞ்சனகிரி மலையில் மண் கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும்: விவசாயிகள் கோரிக்கை
காஞ்சனகிரி மலை பகுதியில் மண் மற்றும் மொரம்பு மண் கொள்ளையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.
வாலாஜா வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்
காஞ்சனகிரி மலை பகுதியில் மண் மற்றும் மொரம்பு மண் கொள்ளையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.
வாலாஜா வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில், வட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, வட்டாட்சியா் பன்னீா் செல்வம் தலைமை வகித்தாா். தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியா் முத்துக்குமரன், துணை வட்டாட்சியா் சுரேஷ், வட்ட வழங்கல் அலுவலா் தியாகராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இக்கூட்டத்தில், விவசாயிகள் பங்கேற்று தங்களின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனா். ராணிப்பேட்டை அடுத்த காஞ்சனரி மலையை சமூக சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற அப்பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை நிறைவேற்ற மாவட்ட நிா்வாகமும், தமிழக அரசும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், இரவு நேரங்களில் மலைப்பகுதியில் மண் மற்றும் மொரம்பு மண்ணை திருடி வருகின்றனா். இதுகுறித்து பல முறை வருவாய்த் துறையினரிடம் புகாா் அளித்தாலும் நடவடிக்கை இல்லை. ஆகவே மண் கொள்ளையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் நிலம் தொடா்பாக அளவீடு செய்ய உரிய பணம் ஆன்லைன் மூலமாக செலுத்திய பிறகும் கூட, உரிய நேரத்தல் நில அளவையா்கள் வந்து நிலத்தை அளவீடு செய்து கொடுப்பது இல்லை. கல்மேல்குப்பம் கன்னிகாபுரம் பகுதியில் தவறுதலாக வழங்கிய பட்டா குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
வாலாஜா வட்டத்தில் நடமாடும் கால்நடை மருத்துவ வாகனம் உரிய முறையில் செயல்பட வேண்டும். மண் பரிசோதனை மையம் அமைக்க வேண்டும். பாகவெளி பகுதியில் மக்காச் சோளம்,கேழ்வரகு போன்ற பயிா்கள் மட்டுமே அதிகம் வருகிறது.
வேளாண்மை அதிகாரிகள் மாற்று பயிா்களை பயிா் செய்ய அறிவுறுத்துகிறாா்கள். இந்த பகுதியில் மண்ணை சோதனை செய்து, எந்த வகை பயிா்களை வளா்க்கலாம் என வேளாண்மை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா். இதில் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் பல்வேறு துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
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