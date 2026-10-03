ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நிலுவை வழக்குகளுக்கு மத்தியஸ்தம் மூலம் தீா்வு
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ‘ மத்தியஸ்தம் மூலம் வழக்குகளுக்கு தீா்வு 3.0 ’ மூலம் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு சுமுகமாகத் தீா்வு காணலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ‘ மத்தியஸ்தம் மூலம் வழக்குகளுக்கு தீா்வு 3.0 ’ மூலம் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு சுமுகமாகத் தீா்வு காணலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மத்தியஸ்தம் மூலம் வழக்குகளுக்கு தீா்வு 3.0 என்பது, உச்ச நீதிமன்றத்தின் மத்தியஸ்தம் மற்றும் சமரச திட்டக் குழு, தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் கீழ் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறப்பு 90 நாள்கள் தீவிர சமரச இயக்கமாகும்.
நாடு முழுவதும் நீதிமன்றங்களில் பல ஆண்டுகளாக தேங்கிக் கிடக்கும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கவும், பொதுமக்கள் தங்களின் வழக்குகளை நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே சுமுகமாகப் பேசித் தீா்த்துக் கொள்ளவும் இத்திட்டம் வழிகாட்டுகிறது.
இதன் மூலம் இரு தரப்பினரும் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துகளை தெரிவிக்கலாம். சுமுகமான முறையில் தீா்வு கண்டு வழக்குகளை விரைவாக முடிக்க உதவும். நேரம் மற்றும் செலவினை குறைக்க உதவும். தரப்பினரிடையே நல்லுறவைப் பேண உதவும். மத்தியஸ்த நடைமுறை ரகசியமானது.
மத்தியஸ்தம் என்பது வெற்றி - தோல்வி அல்ல; இரு தரப்பினருக்கும் ஏற்ற சுமுகத் தீா்வை உருவாக்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும். மத்தியஸ்தம் மூலம் தீா்வு காணத் தகுதியான வழக்குகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றம், மாவட்ட மத்தியஸ்த மையம், வட்ட மத்தியஸ்த துணை மையங்களை அணுகி விவரங்களைப் பெறலாம்.
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