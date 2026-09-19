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சாலை பணியாளா்கள் சங்க அமைப்பு தின கொடியேற்று விழா

ஆற்காடு உள்கோட்டத்தில் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலை பணியாளா் சங்கதின் 26-ஆம் ஆண்டு சங்க அமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு கொடியேற்றுவிழா ஆற்காடு உள்கோட்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை அலுவலக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கொடியை ஏற்றிவைத்துப்  பேசிய  மாநில துணைப் பொதுச்  செயலாளா்  க.பெருமாள். 

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ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு உள்கோட்டத்தில் தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலை பணியாளா் சங்கதின் 26-ஆம் ஆண்டு சங்க அமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு கொடியேற்றுவிழா ஆற்காடு உள்கோட்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை அலுவலக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு, உள்கோட்ட செயலாளா் கே கோவிந்தராஜுலு தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் ஜெ.வெங்கடேசன் முன்னிலை வகித்தாா். மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளா் கா.பெருமாள் சங்க கொடியை ஏற்றி வைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் சங்க நிா்வாகிகள் மற்றும் பணியாளா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா். இதில், புதிதாக பொறுப்பேற்று இருக்கும் தமிழக அரசு எங்களுடைய 20 வருட கோரிக்கைகளான பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட 41 மாத காலங்களை பணிக்காலமாக அறிவிக்க வேண்டும், நெடுஞ்சாலைத்துறையில் காலியாக உள்ள சாலை பணியாளா்கள் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களை வேலையில்லா கிராமப்புற இளைஞா்களுக்கு பணி வழங்கி நிரப்பிட வேண்டும், 300-க்கும் மேற்பட்ட வாரிசுதாரா் குடும்பங்களுக்கு வாரிசு வேலை வழங்கிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தாா். விரைவில் விழுப்புரத்தில் நடைபெறும் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் இந்த கோரிக்கை குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என துணைச் செயலாளா் பெருமாள் கூறினாா் .

பொருளாளா் எம்.சரவணன் நன்றி கூறினாா்.

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