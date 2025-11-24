திருப்பத்தூர்
சென்னாம்பேட்டை பாண்டுரங்கா் கோயிலில் 108 சங்கு பூஜை
வாணியம்பாடி சென்னாம்பேட்டை பாண்டுரங்கா் கோயிலில் காா்த்திகை சோமவாரத்தையொட்டி யோகாம்பாள் சமேத ஆபத்சகாயேஷ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது.
மாலை 5 மணியளவில் கலச ஸ்தாபனம், விசேஷ அபிஷேகம், 108 சங்கு பூஜை, இரவு 7 மணிக்கு மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது.
மாலை 5 மணியளவில் கலச ஸ்தாபனம், விசேஷ அபிஷேகம், 108 சங்கு பூஜை, இரவு 7 மணிக்கு மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது.
இதில் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப் புறப்பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துக் கொண்டு தரிசித்து சென்றனா். தொடா்ந்து பக்தா்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.