சிறுபான்மையினருக்கு எப்போதும் ஆதரவாக இருக்கும் கட்சி திமுக என பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் எ.வ. வேலு கூறினாா்.
பெரியாங்குப்பத்தில் நடைபெற்ற திமுக வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டத்தில் அவா் மேலும் பேசியது, திமுக கூட்டணி மெகா கூட்டணி. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதிக்கு சிறப்பாக பணி செய்ததால் தான் எம்.எல்.ஏ. வில்வநாதன் மீண்டும் போட்டியிட முதல்வா் ஸ்டாலின் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளாா்.
சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான சட்டமான சிஐஏ சட்டத்துக்கு முதன் முதலாக எதிா்ப்பு குரல் கொடுத்தது திமுக தான். தமிழகத்திலிருந்து கிடைக்கும் வருவாயை கொண்டு சென்று பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு செலவழிக்கின்றது. தமிழக முதல்வா் மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தியுள்ளாா்.
மகளிா் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், இலவச பேருந்து பயணம் ஆகிய பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால் திமுக வேட்பாளருக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டுமென அவா் கேட்டுக் கொண்டாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட திமுக செயலாளா் க. தேவராஜி, மாவட்ட அவைத் தலைவா் ஆா்.எஸ். ஆனந்தன், திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் சி.என். அண்ணாதுரை, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய செயலாளா் ஹெச். அப்துல் பாசித், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலாளா் ஓம் பிரகாசம், ஆம்பூா் நகா் மன்ற தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத், துணைத் தலைவா் எம்.ஆா். ஆறுமுகம், ஆம்பூா் கிழக்கு நகர திமுக செயலாளா் எம்.ஏ.ஆா். ஷபீா் அஹமத், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளா் ஜி. இராமமூா்த்தி, துணைச் செயலாளா் ரவிக்குமாா், நிா்வாகிகள் அய்யனூா் அசோகன், வினோத், தொகுதி பாா்வையாளா் டேம் வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
திமுகவின் வெற்றி கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து தொடங்கும்: டி.கே.எஸ் இளங்கோவன்
ஆற்காட்டில் திமுக வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம்
ஆம்பூரில் மக்கள் அரசியல் கட்சி, தவெக வேட்பாளா்கள் மனு தாக்கல்
திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
