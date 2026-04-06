இளைஞா் கொலை வழக்கில் 2 பெண்கள் கைது

நாட்டறம்பள்ளி அருகே நிலத்தகராறில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 2 பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டறம்பள்ளி அருகே நிலத்தகராறில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 2 பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.

நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த ஆத்தூா்குப்பம் கலிமுத்தன் வட்டத்தைச் சோ்ந்த இளவரசனுக்கும், அவரது உறவினா் சத்யனுக்கும் இடையே கடந்த மாதம் மாா்ச் 27-ஆம் தேதி நிலத்தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் இளவரசனை சத்யன் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு, நாட்டறம்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தாா். இது குறித்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் 5 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து சத்யனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

மேலும், இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த சத்யனின் மனைவி ராதிகா(31), உறவினா் ராணி (50) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பேட்டையில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: இருவா் கைது

பேட்டையில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: இருவா் கைது

நிலத்தகராறில் பெற்றோா் கண் எதிரே மகன் வெட்டிக் கொலை: காவல் நிலையத்தில் கொலையாளி சரண்

நிலத்தகராறில் பெற்றோா் கண் எதிரே மகன் வெட்டிக் கொலை: காவல் நிலையத்தில் கொலையாளி சரண்

இளைஞா் கொலை வழக்கு: நண்பா் கைது

இளைஞா் கொலை வழக்கு: நண்பா் கைது

நிலத்தகராறில் அண்ணன் கொலை: தம்பி கைது

நிலத்தகராறில் அண்ணன் கொலை: தம்பி கைது

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு