திருப்பத்தூா்: வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு

திருப்பத்தூா் தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு மின்னணு இயந்திரங்கள், தளவாட பொருள்கள் புதன்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனுப்பும் பணியை பாா்வையிட்ட பொதுா் பாா்வையாளா் யாஷா முத்கல்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு மின்னணு இயந்திரங்கள், தளவாட பொருள்கள் புதன்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

சட்டப்பேரவை தோ்தல் வியாழக்கிழமை(ஏப்.22) நடைபெற உள்ள நிலையில் திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, வாணியம்பாடி, ஆம்பூா் தொகுதிகளில் உள்ள 1,202 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், வாக்குப்பதிவு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள், வாக்குப்பதிவு சரிபாா்ப்பு இயந்திரங்கள் மற்றும் தளவாட பொருள்கள் அனுப்பி வைக்கும் பணி அந்தந்த தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களின் அலுவலகங்களில் நடைபெற்றது.

இதில், திருப்பத்தூா் தொகுதியில் உள்ள 303 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், வாக்குப்பதிவு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள், வாக்குப்பதிவு சரிபாா்ப்பு இயந்திரங்கள் மற்றும் தளவாட பொருள்கள் அனுப்பி வைக்கும் பணி நடைபெற்றது.

திருப்பத்தூா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், கோட்டாட்சியருமான வரதராஜன் அனைத்துக் கட்சி பிரமுகா்கள் முன்னிலையில் டி மையங்களுக்கு பிரித்து வைத்தனா்.

பின்னா் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை தோ்தல் பொது பாா்வையாளா்கள் யாஷாமுத்கல், முகுல்குமாா் ஆகியோா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து அனுப்பி வைக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்தனா்.

மண்டல அதிகாரிகள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், வாக்குப்பதிவு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள், வாக்குப்பதிவு சரிபாா்ப்பு இயந்திரங்கள் மற்றும் தளவாட பொருள்களை பெற்றுக் கொண்டனா். இதைத்தொடா்ந்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாகனங்களில் ஏற்றி, பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

மேலும் சாராசரியாக 10 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு ஒரு மண்டலம் வீதம், 30 மண்டலங்களாக பிரித்து 30 வாகனங்களில் மின்னணு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

திருவள்ளூா்: மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைப்பு

திருவள்ளூா்: மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைப்பு

கழுதைகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்!

கழுதைகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்!

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைப்பு: ஆட்சியா் ஆய்வு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைப்பு: ஆட்சியா் ஆய்வு

கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 2,590 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு: மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்

கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 2,590 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு: மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

தினமணி செய்திச் சேவை

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

