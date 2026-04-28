வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 7:06 pm

வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை தொடா்ந்து போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட நிலையில் வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் இ-மெயில் மூலம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அதைத் தொடா்ந்து மோப்ப நாய் ரீட்டா உதவியுடன், வெடிகுண்டு கண்டறிந்து செயலிழக்க வைக்கும் நிபுணா்களுடன் போலீஸாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

வெடிகுண்டு ஏதும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இதேபோல ஏற்கனவே ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு 2 முறை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் மிரட்டல் விடுத்தவா் யாா் என கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

தொடர்புடையது

விழுப்புரம், கடலூா் ஆட்சியரகங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

கடலூா் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: போலீஸாா் விசாரணை

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
