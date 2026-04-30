ஆம்பூா் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து மூதாட்டி வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மாதனூா் ஒன்றியம் வெங்கடசமுத்திரம் ஊராட்சி கோவிந்தாபுரம் பகுதியை சோ்ந்த சக்திவேல் மனைவி ராஜம்மாள் (70). இவா் தனது விவசாய நிலத்தில் உள்ள தென்னை மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த தென்னை ஓலைகளை சேகரிக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது அறுந்து கீழே விழுந்து கிடந்த மின்கம்பியிலிருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
உமா்ஆபாத் போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
தொடர்புடையது
மின்சாரம் பாய்ந்து கட்டட ஒப்பந்ததாரா் உயிரிழப்பு
மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு
கட்டுமானத் தொழிலாளி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழப்பு
மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு
