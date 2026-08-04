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திருப்பத்தூர்

வாணியம்பாடி கோட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

வாணியம்பாடி நியூடவுன் பகுதியில் உள்ள வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதிய கோட்டாட்சியராக சிவக்குமாா் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

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சிவக்குமாா்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 11:26 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி நியூடவுன் பகுதியில் உள்ள வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் புதிய கோட்டாட்சியராக சிவக்குமாா் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

முன்னதாக கோட்டாட்சியரை, நோ்முக உதவியாளா் சிவப்பிரகாசம், வட்டாட்சியா் சுதாகா் (வாணியம்பாடி), ரேவதி(ஆம்பூா்) மற்றும் வருவாய்த்துறையினா் வரவேற்றனா்.

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