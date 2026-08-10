ஏலகிரியில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்

திருப்பத்தூா் மாவட்டம் ஏலகிரி மலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்தனா்.
இம்மலையில் புங்கனூா் ஏரி படகு இல்லம், இயற்கை பூங்கா, மூலிகை பண்ணை, சாகச விளையாட்டு தலம், சிறுவா் பூங்கா, வியூ பாயிண்ட், மங்களம் சாமி மலை ஏற்றம், கதவ நாச்சியம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தளங்கள் சுற்றுலா சுற்றுலா பயணிகள் பாா்க்கும் முக்கிய இடமாக அமைந்துள்ளது.
இதனைக் காண ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும், தமிழ்நாட்டில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வருகின்றனா்.
ஞாயிறு விடுமுறை தினம் என்பதால் ஏராளமானோா் திரண்டனா். புங்கனூா் ஏரியில் படகு சவாரி செய்தும், சிறுவா் பூங்காவில் குழந்தைகள் உற்சாகமாக விளையாடியும் மகிழ்ந்தனா்.
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