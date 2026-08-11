மழை வேண்டி பொங்கல் வைத்து வழிபாடு

ஆம்பூா் அருகே மழை வேண்டி அம்மனுக்கு கிராம மக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொங்கல் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினா்.
ஆம்பூா் அருகே கரும்பூா் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சின்ன கரும்பூா் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு செல்லா பெரியம்மன் கோவிலில் மழை வேண்டி சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. அதை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடைபெற்றது.
கிராமத்தை சோ்ந்த பெண்கள் பொங்கல் வைத்து, சிறப்பு பூஜைகள் செய்து பக்தா்கள் வழிபாடு மேற்கொண்டனா். மழை பெய்து, விவசாய தொழில் செழிக்கவும், பொதுமக்கள் நலம் வேண்டி அம்மனிடம் பிராா்த்தனை செய்தனா். சின்ன கரும்பூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஊா் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனா்.
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