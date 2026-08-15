ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் ஸ்ரீ திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் ஆடிப்பூரம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு தங்கக் கவசம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அம்மனுக்கு வளையல் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. கோயிலுக்கு வந்த கா்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஸ்ரீ திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயில் அன்னதான கமிட்டியினா், மகளிா் மற்றும் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனா்.
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