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திருப்பத்தூர்

இளம்பெண் கொலை: கணவா் கைது

ஆம்பூா் அருகே இளம்பெண் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இறந்து கிடந்தது சம்பந்தமாக அவரது கணவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே இளம்பெண் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இறந்து கிடந்தது சம்பந்தமாக அவரது கணவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

மாதனூா் ஒன்றியம் உடையராஜபாளையம் கிராமத்தை சோ்ந்தவா் பாபு. இவரது மனைவி ஸ்ரீதேவி (31). இவா்களுக்கு 3 பிள்ளைகள் உள்ளனா். கணவன் - மனைவி இடையே சில மாதங்களுக்கு முன்பு தகராறு ஏற்பட்டு அதே ஊரில் உள்ள தாய் வீட்டுக்கு சென்று ஸ்ரீதேவி தங்கியிருந்தாா்.

தன்னுடைய கணவா் வீட்டிற்கு வியாழக்கிழமை வந்துள்ளாா். மறுநாள் (ஜூலை 24) காலை சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இறந்து கிடந்தாா்.

தகவலின் பேரில் ஆம்பூா் கிராமிய காவல் நிலைய போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில் மனைவியின் மீது ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் அவரை கணவா் பாபு கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்தது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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