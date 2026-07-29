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திருப்பத்தூர்

கெங்கையம்மன் கோயிலில் பெளா்ணமி பூஜை

ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் ஸ்ரீ திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் பெளா்ணமி சிறப்பு பூஜை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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சிறப்பு அலங்காரத்தில் உற்சவா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 11:52 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் ஸ்ரீ திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் பெளா்ணமி சிறப்பு பூஜை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

தேவலாபுரம் பாலாற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ திருமலை திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயிலில் ஆடி பௌா்ணமியை முன்னிட்டு மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. உற்சவருக்கு சிறப்பு மலா் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது. திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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