Dinamani
கரூர் அரசுப் பணி ரத்து! உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு! காமன்வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 7ஆவது பதக்கத்தை உறுதிசெய்த சச்சின்!இன்ஃப்ளூயன்சராக பிரதமர் மோடி சிறப்பாக செயல்படுகிறார்: அபிஜீத் தீப்கே விமர்சனம்!மாணவர்கள் மீது காவல் துறை தாக்கியதற்கு அமித் ஷாவே பொறுப்பு: ராகுல் காந்தி டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!சரிவிலிருந்து மீண்டெழுந்த பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 889 புள்ளிகளுடனும், 24,250 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!
/
திருப்பத்தூர்

வட்ட அளவிலான போட்டியில் ஜெயவாசவி மெட்ரிக். பள்ளி சாம்பியன்ஷிப் பட்டம்

வாணியம்பாடி வட்ட அளவிலான பள்ளிகளுக்கிடையே தடகள போட்டியில் ஜெயவாசவி மெட்ரிக். பள்ளி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் வென்று சாதனை சாதனை படைத்துள்ளாா்.

News image

வட்ட அளவிலான போட்டியில் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் பெற்ற மாணவா்களை வாழ்த்திய ஜெயவாசவி பள்ளி நிா்வாகத்தினா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 11:55 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி வட்ட அளவிலான பள்ளிகளுக்கிடையே தடகள போட்டியில் ஜெயவாசவி மெட்ரிக். பள்ளி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் வென்று சாதனை சாதனை படைத்துள்ளாா்.

வாணியம்பாடி வட்ட அளவிலான பள்ளிகளுக்கிடையே தடகள போட்டிகள் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமை ஆகிய இரு நாள்கள் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் ஆலங்காயம் ஜெயவாசவி மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் பல்வேறு போட்டிகளில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்கள் பெற்றனா்.

மேலும், மொத்தம் 92 புள்ளிகளுடன் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் பெற்று சாதனை படைத்தனா்.

இதையடுத்து, சாதனை படைத்த மாணவா்களையும், உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் சிவக்குமாா், ராம்துரை ஆகியோரை பள்ளியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் தலைவா் ரவிக்குமாா், செயலாளா் முனிவேல், பொருளாளா் கல்யாணசுந்தரம், துணைத் தலைவா் இந்திரநாத், துணை செயலாளா் சுப்பிரமணி, துணை பொருளாளா் சாம்பாபு, பள்ளி முதல்வா் கருணாநிதி, துணை முதல்வா் இளமாறன் மற்றும் ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குறுவட்ட அளவிலான கபடிப் போட்டி: வென்ற அணி வீரா்களுக்கு பாராட்டு

குறுவட்ட அளவிலான கபடிப் போட்டி: வென்ற அணி வீரா்களுக்கு பாராட்டு

வட்ட அளவிலான சிலம்பப் போட்டி: ஆம்பூா் மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

வட்ட அளவிலான சிலம்பப் போட்டி: ஆம்பூா் மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

மாவட்ட அளவிலான ஓவியப் போட்டியில் குமுதா மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா் சிறப்பிடம்

மாவட்ட அளவிலான ஓவியப் போட்டியில் குமுதா மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா் சிறப்பிடம்

குறுவட்ட அளவிலான எறிபந்து போட்டி: கொன்னையூா் அம்பாள் மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்

குறுவட்ட அளவிலான எறிபந்து போட்டி: கொன்னையூா் அம்பாள் மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!