திருப்பத்தூா்: விவிபேட் இயந்திரங்களில் காகிதங்கள் அகற்றும் பணி

திருப்பத்தூரில் விவிபேட் இயந்திரங்களில் காகிதங்கள் அகற்றும் பணி நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, வாணியம்பாடி, ஆம்பூா் ஆகிய தொகுதிகளில் தோ்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களானது திருப்பத்தூா் மஞ்சள் கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள.
இந்த நிலையில், மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினா் முன்னிலையில் ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான கு.ரவிகுமாா் காலாண்டு தணிக்கை செய்தாா்.
அப்போது இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, கடந்த சட்டப்பேரவை தோ்தலின்போது பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்காளா் தாம் அளித்த வாக்கினை சரிபாா்க்கும் இயந்திரங்களில் (விவிபேட்) உள்ள தொ்மல் பேப்பா் ரோல் அகற்றும் பணி அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினா் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஜெய்சங்கா், தோ்தல் வட்டாட்சியா் திருமலை, அரசு அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனா்.