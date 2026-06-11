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திருப்பத்தூர்

மட்றப்பள்ளி சந்தையில் ரூ.70 லட்சத்துக்கு விற்பனை

திருப்பத்தூா் அடுத்த மட்றப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ.70 லட்சத்துக்கு கால்நடைகள் விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 5:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் அடுத்த மட்றப்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ.70 லட்சத்துக்கு கால்நடைகள் விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.

திருப்பத்தூா் அடத்த மட்றப்பள்ளியில் வாரச்சந்தை உள்ளது.இங்கு வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை வாரச்சந்தை நடைபெறும்.அதன்படி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் ஏராளமான கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் விற்பனைக்காக குவிந்தன.

அவற்றை திருப்பத்தூா், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூா், ராணிப்பேட்டை, ஆந்திர மாநிலம் சித்தூா், குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் வந்து வாங்கிச் சென்றனா்.

இதில் சிறிய ஆடுகள் ரூ. 4 முதல் ரூ.7ஆயிரம் வரையும், பெரிய ஆடுகள் ரூ.8 முதல் ரூ.12 ஆயிரம் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது.

வாரச்சந்தையில் கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் என கால்நடைகள் ரூ.70 லட்சத்துக்கு விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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