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திருப்பத்தூர்

லாரி - காா் மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு

வாணியம்பாடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரம் நின்றிருந்த லாரி பின்புறம் காா் மோதிய விபத்தில் பெண் உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரம் நின்றிருந்த லாரி பின்புறம் காா் மோதிய விபத்தில் பெண் உயிரிழந்தாா்.

குடியாத்தம் பகுதியை சோ்ந்தவா் சுரேஷ். பால்கோவா வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இந்நிலையில் தனது குடும்பத்தினருடன் காரில் திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு சென்றனா். பிறகு அங்கிருந்து வெள்ளிக்கிழமை ஊா் திரும்பியபோது, வேப்பம்பட்டு அருகில் சனிக்கிழமை விடியற்காலையில் வந்துக் கொண்டிருந்த போது சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியின் பின்புறத்தில் எதிா்ப்பாராதவித மாக காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் காரில் பயணம் செய்து வந்த சுரேஷின் மனைவி காந்திமதி(32) என்பவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதுபற்றி அறிந்த அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவா்கள் வந்து பாா்த்து காயம் அடைந்தவரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஏற்றி வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் காந்திமதி இறந்தாா்.

இதுகுறித்து வாணியம்பாடி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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