வாணியம்பாடி மின்கோட்டம் அம்பலூா் பிரிவில் தமிழ்நாடு மின் பகிா்மான கழகத்தின் சாா்பில், 5 புதிய மின்மாற்றிகள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
அம்பலூா் பிரிவுக்குள்பட்ட புல்லூா், நாராயணபுரம், ஆவரங்குப்பம், அம்பலூா் மற்றும் நடுபட்டரை ஆகிய பகுதிகளில் மின்சார வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், புதிய மின்மாற்றிகள் அமைக்கப்பட்டு, அவை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் தொடக்க நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு, வாணியம்பாடி செயற்பொறியாளா் ஏ.பாட்சா முகமது தலைமை வகித்தாா். அம்பலூா் இளநிலை பொறியாளா் ஜி.சத்தியமூா்த்தி மற்றும் உதவி செயற்பொறியாளா் கல்பனா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். உதயேந்திரம் செயற்பொறியாளா் செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வாணியம்பாடி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.எஸ்.பி. சையத்பாரூக் பாஷா கலந்து கொண்டு, 100 கே.வி.ஏ மற்றும் 63 கே.வி.ஏ திறன் கொண்ட மொத்தம் 5 புதிய மின்மாற்றிகளை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்து, இனிப்புகளை வழங்கினாா்.
இதன் மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கு சீரான மின்விநியோகம் கிடைக்கும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். நிகழ்ச்சியில் மின்வாரிய பணியாளா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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