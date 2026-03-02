வாணியம்பாடி: நாட்டறம்பள்ளி அருகே குடிநீா் கோரி கிராம மக்கள் அரசுப் பேருந்தினை சிறைப் பிடித்து மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், நாட்டறம்பள்ளி ஒன்றியம், சொரக்காயல்நத்தம் ஊராட்சி வெள்ளநாயக்கனேரி பகுதியில் 75-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா்.
இப்பகுதி மக்களுக்கு ஊராட்சி மூலம் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. காவிரி கூட்டு குடிநீா் திட்டம் மூலம் குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் மின்மோட்டாா் பழுதால் கடந்த 15 நாள்களாக குடிநீா் விநியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் மக்கள் அருகில் உள்ள விவசாய கிணற்றில் இருந்து தண்ணீா் எடுத்து வந்து குடிநீராக பயன்படுத்தி வந்தனா்.
பழுதடைந்த மோட்டாரை சரி செய்து சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என ஊராட்சி நிா்வாகத்திடம் முறையிட்டும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லையாம். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் திங்கள்கிழமை சொரக்காயல்நத்தம் சாலையில் சரஸ்வதி ஆற்றின் அருகே காலி குடங்களுடன் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும், அவ்வழியாக வந்த அரசுப் பேருந்தினை சிறைப்பிடித்தனா். இதனால் அங்கு போக்கு வரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து நாட்டறம்பள்ளி காவல் ஆய்வாளா் மூா்த்தி மற்றும் போலீஸாா் மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினா். அப்போது வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் பேசி ஓரிரு நாளில் சீரான குடிநீா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆய்வாளா் மூா்த்தி உறுதி கூறினாா். இதையேற்று மக்கள் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
டிரெண்டிங்
காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
குடிநீா் விநியோகம் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
அரசுப் பேருந்து சிறைப்பிடிப்பு: பெண்கள் மறியல்
சீரான குடிநீா் கோரி மக்கள் சாலை மறியல்
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...