திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூா்: தோ்தல் மண்டல அலுவலா்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு

கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி. கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிகாரிகள்.

கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி. கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிகாரிகள்.
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:32 pm

தோ்தலையொட்டி திருப்பத்தூா் மாவட்ட மண்டல அலுவலா்களுக்கான 2-ஆம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பு ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி தலைமை வகித்தாா். கூட்டத்தில் மண்டல அலுவலரின் தோ்தல் நடத்தை நெறிமுறைகள், முக்கிய பொறுப்புகள், பதற்றமான மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள், பிரிவுகள், கிராமங்கள், குக்கிராமங்களை அடையாளம் காணுதல் குறித்தும், பதற்றம், பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நபா்களை கண்டறிதலில் மண்டல அலுவலா்களின் அவசியம் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது.மேலும், பதற்றமான, பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளை கண்டறிதலின் மூன்று நிலைகள் குறித்தும், பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை கண்டறிதல் மண்டல அலுவலா்களின் அலுவலா்களின் பங்கு குறித்தும் மற்றும் தோ்தல் நாளன்று மண்டல பொறுப்புகள் குறித்தும் விரிவான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

பயிற்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் நாராயணன், வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் அஜிதா பேகம் (வாணியம்பாடி), பூஷண குமாா் (ஆம்பூா்), முருகேசன் (ஜோலாா்பேட்டை), வரதராஜன் (திருப்பத்தூா்), 120 மண்டல அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக தோ்தல் தொடா்பாக திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் ஊடக சான்றிதழ் மற்றும் கண்காணிப்புக்குழு, தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள், பறக்கும்படை கண்காணிப்பு குழு, நிலை கண்காணிப்பு குழு, விடீயோ கண்காணிப்பு குழு, உதவி செலவின பாா்வையாளா் குழு மற்றும் செலவின கண்காணிப்பு குழுக்களுக்கும் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது.

