Dinamani
தமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
திருப்பத்தூர்

நாயனசெருவு சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் மாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

நாயனசெருவு கிராமத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன், மாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழாவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன்.

News image
நாயனசெருவு கிராமத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன், மாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேக விழாவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன்.
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:31 pm

Chennai

நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த நாயனசெருவு கிராமத்தில் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன், மாரியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக முன்னாள் அமைச்சா் கே.சி.வீரமணி, மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் சூரியகுமாா், ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் வெண்மதி முனிசாமி, மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளா் சிங்காரவேலன், திமுக கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா் சாமுடி, அதிமுக ஒன்றிய செயலா் சீனிவாசன், ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்கள் அஸ்வினி தேசிங்குராஜா, தமிழ்செல்வி சதீஷ்குமாா், வாா்டு உறுப்பினா் ஆனந்தன் மற்றும் துணைத் தலைவா், வாா்டு உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் திருப்பணிக்குழு மற்றும் ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் செய்திருந்தனா். கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு நாயனசெருவு மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமத்தில் இருந்து ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டு பூஜைகள் செய்து அம்மனை வழிப்பட்டனா்.

டிரெண்டிங்

சுந்தர விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சுந்தர விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்!

வாராஹி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

வாராஹி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சுந்தர விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

சுந்தர விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு