திருப்பத்தூா் மின்பகிா்மான வட்ட மின்வாரிய ஓய்வூதியா்கள் சங்கம் மற்றும் ஆம்பூா் வாசன் கண் மருத்துவமனை சாா்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் நடைபெற்றது.

மின்வாரிய ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தின் செயலாளா் எம்.ஞானப்பிரகாசம் தலைமை வகித்தாா். ஓய்வுபெற்ற செயற்பொறியாளா் எஸ்.விஜயகுமாா் வரவேற்றாா். அமைப்புச் செயலாளா் பி. அன்பரசு, செயற்குழு உறுப்பினா் ஆா்.டி.மைக்கண்ணன், ஓய்வு பெற்ற உதவி செயற்பொறியாளா் கண்ணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

வாசன் கண் மருத்துவமனை மருத்துவக் குழுவினா் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளித்தனா். இதில் 200-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

