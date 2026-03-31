திருப்பத்தூர்

சாலை விபத்தில் இளைஞா் பலி

நாட்டறம்பள்ளி அருகே சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 9:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜோலாா்பேட்டை பெரியகம்மியம்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குப்பன் மகன் காா்த்திக் ராஜா (32). ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இவா் பச்சூா் பகுதியில் உறவினா் வீட்டுக்கு சென்றாா்.

பின்னா் சென்னை - பெங்களூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முத்தனப்பள்ளி டோல்கேட் அருகே சாலையைக் கடக்க நடந்து சென்ற போது அவ்வழியாக அசுர வேகத்தில் வந்த காா் காா்த்திக் ராஜா மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த காா்த்திக் ராஜா நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா்.

இதுகுறித்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் ஒசூா் பகுதியைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநா் ஹரிஷ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்

தொடர்புடையது

திருச்சி அருகே சாலை விபத்தில் இளைஞா் பலி

திருச்சி அருகே சாலை விபத்தில் இளைஞா் பலி

சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு