குடும்ப தகராறில் பெண் தற்கொலை
திருப்பத்தூா் அருகே குடும்ப தகராறில் பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
திருப்பத்தூா் அருகே குடும்ப தகராறில் பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
திருப்பத்தூா் அடுத்த மாடப்பள்ளி பகுதியைச் சோ்ந்த அரிகரன் என்பவருக்கு தெய்வநாயகி (26) என்கிற பெண்ணுடன் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களுக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனா்.
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை கணவன், மனைவிக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த தெய்வநாயகி வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் திருப்பத்தூா் கிராமிய காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்தனா். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். பின்னா்,திருப்பத்தூா் கிராமிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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