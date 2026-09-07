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ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 10 கிலோ கஞ்சா, 2 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

ஜோலாா்பேட்டை அருகே ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 10 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2 கிலோ குட்காைவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

பறிமுதல் செய்த போதைப் பொருள்களுடன் ரயில்வே போலீஸாா்.

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 4:03 am IST

ஜோலாா்பேட்டை அருகே ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 10 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2 கிலோ குட்காைவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

சேலம் உட்கோட்ட போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் ஜோலாா்பேட்டை மாா்க்கமாக செல்லும் ரயில்களில் போதைப் பொருள்கள் கடத்தப்படுவது குறித்து சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து பெங்களூா் வரை சென்ற ரயிலில் பொதுப் பெட்டியில் கழிவறை அருகே கேட்பாரற்று கிடந்த பையில் 8 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது.

தொடா்ந்து அஸ்ஸாம் மாநிலம் சில்சாரில் இருந்து கோயம்புத்தூா் வரை சென்ற ரயிலில் சோதனை செய்த போது பொதுப் பெட்டியில் கழிவறை அருகே கேட்பாரற்று கிடந்த பையை சோதனை செய்தபோது 2 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2 கிலோ குட்கா இருப்பது தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து கடத்தி வந்த நபா் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

விசாரணையில் அடையாளம் தெரியாததால் மேல் நடவடிக்கைக்காக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா மற்றும் குட்காவை ஜோலாா்பேட்டை ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். தொடா்ந்து ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

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