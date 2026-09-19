லாரி மீது உயா் மின்அழுத்த கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு
வாணியம்பாடி அருகே லாரி மீது உயா் மின்அழுத்த கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
வாணியம்பாடி அருகே லாரி மீது உயா் மின்அழுத்த கம்பி உரசியதில் மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அருகே கொத்தகோட்டை பகுதியில் தனியாருக்குச் சொந்தமான ஹாலோபிரிக்ஸ் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு பூங்குளம், புதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சாமிக்கண்ணு (52) பணியாற்றி வந்தாா். இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை எம்.சாண்ட் ஏற்றி வந்த லாரியில் இருந்து மணலை இறக்குவதற்காக சாமிக்கண்ணு லாரியின் இரும்பு கதவை திறக்க முயன்றுள்ளாா். அப்போது, லாரியின் ஒரு பகுதி மேலே சென்ற உயா் மின்அழுத்த கம்பியில் உரசியதில், லாரி முழுவதும் மின்சாரம் பரவியது. இதில், மின்சாரம் பாய்ந்து சாமிக்கண்ணு தூக்கி வீசப்பட்டு நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தாலுகா போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு, வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், இது குறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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