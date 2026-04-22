Dinamani
திருவள்ளூர்

வீரராகவா் கோயில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

திருவள்ளூரில் வீரராகவ பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

News image

வீரராகவா்  கோயிலில்  நடைபெற்ற பிரம்மோற்சவ கொடியேற்றம்.     ~தங்க சப்பரத்தில் உற்சவா்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூரில் வீரராகவ பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

விழாவையொட்டி நாள்தோறும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பல்வேறு வாகனங்களில் உற்சவா் வீதியுலா வந்து பக்தா்களை அருள்பாலிக்கவும் உள்ளாா். அந்த வகையில் நிகழாண்டுக்கான சித்திரை பிரம்மோற்சவம் மே 1 ஆம் தேதி வரையில் நடைபெற உள்ளது.

இவ்விழா கோயில் வளாகத்தில் அதிகாலையில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அதைத்தொடா்ந்து தங்க சப்பரத்தில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீரராகவா் புறப்பாடு நிகழ்வு பக்தா்களை அருள்பாலித்தாா். அதைத் தொடா்ந்து திருமஞ்சனம் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் திருவள்ளூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

இந்த விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை தேவஸ்தான பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.

Story image

திருக்கோடீசுவரா் சுவாமி கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோத்சவ கொடியேற்றம்

திருவையாறு ஐயாறப்பா் கோயிலில் சித்திரைப் பெருவிழா தொடக்கம்

நாளை திருக்கழுகுன்றம் வேதகிரீஸ்வரா் கோயில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

ஸ்ரீரங்கநாத பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

